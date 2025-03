Na Arsu o meteoroloških in vodarskih izzivih

Ljubljana, 20. marca - Področji meteorologije in voda za učinkovito upravljanje zahtevata veliko znanja in človeških virov, so poudarili na današnjem dogodku Agencije RS za okolje (Arso) pred svetovnima dnevoma meteorologije in voda. Kot enega največjih izzivov so izpostavili povečanje števila izrednih z vremenom povezanih dogodkov.