Svet Evrope opozarja na zavrnitev slovenskih in hrvaških novinarjev na srbski meji

Strasbourg, 20. marca - Platforma Sveta Evrope (SE) za zaščito novinarjev je opozorila na poročila slovenskih in hrvaških novinarjev, da so jim v petek na meji s Srbijo prepovedali vstop v državo, kjer so nameravali v soboto spremljati množičen protest v Beogradu. Poročevalca Parlamentarne skupščine SE sta medtem zaskrbljena zaradi naraščanja napetosti v Srbiji.