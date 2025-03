Cineplexxov kino v Mariboru zapira svoja vrata

Ljubljana/Maribor, 20. marca - Podjetje Cineplexx v ponedeljek zapira kinematograf v Mariboru. Kot so danes sporočili iz družbe, je strukturna sprememba del njihove zaveze, da "bodo še naprej uspešno in trajnostno poslovali ter hkrati ohranili kakovostno kinematografsko izkušnjo". Gre za poslovno odločitev, sprejeto po skrbnem in temeljitem premisleku, so dodali za STA.