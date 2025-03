V dobrem letu več kot 80 inšpekcijskih nadzorov lokalov

Ljubljana, 20. marca - Inšpektorat za notranje zadeve je od 1. januarja lani do 18. marca letos na območju celotne države izvedel skupaj 83 inšpekcijskih nadzorov gostinskih lokalov in izrekel 45 opozoril. Najpogostejše in bistvene ugotovljene nepravilnosti pri teh nadzorih so se nanašale na pomanjkljivo zagotavljanje službe varovanja in dokumentacijo.