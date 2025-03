V novomeški splošni bolnišnici predstavili nove prostore

Novo mesto, 20. marca - V novomeški bolnišnici so obnovili prostore na oddelkih za travmatologijo ter za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo, uredili aseptične prostore bolnišnične lekarne in kupili novo opremo enote za sterilizacijo. Vse skupaj bo pripomoglo k boljšemu počutju pacientov in zaposlenih, pravi direktorica Milena Kramar Zupan.