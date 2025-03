Na dražbi originalni model ET vesoljčka

New York, 21. marca - Avkcijska hiša Sotheby's bo na dražbi prodala del filmske zgodovine: originalni model ET vesoljčka, protagonista znanstvenofantastičnega filma Stevena Spielberga ET Vesoljček iz leta 1982. Za ikonični filmski model si na dražbi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nadejajo iztržili dobrega pol milijona evrov.