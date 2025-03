V Slovenski kinoteki retrospektiva Nataše Prosenc Stearns

Ljubljana, 21. marca - V Slovenski kinoteki se drevi začenja retrospektiva vizualne umetnice in režiserke Nataše Prosenc Stearns. Med marcem in junijem se bodo pod naslovom Med telesom in prostorom zvrstili štirje programski sklopi, ki prinašajo vpogled v umetničin bogat filmsko-vizualni opus iz obdobja med letoma 1989 in 2024.