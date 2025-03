V požaru na vzhodu Slovaške pet mrtvih, med njimi štirje otroci

Bratislava, 20. marca - V požaru na vzhodu Slovaške so umrli štirje otroci in ena odrasla oseba, so danes sporočile lokalne oblasti. Požar je izbruhnil ponoči na območju kraja Velki Šariš, kjer živijo predvsem pripadniki romske skupnosti. Vzrok požara za zdaj še ni znan, policija pa je že sprožila preiskavo.