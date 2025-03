Snežne razmere v visokogorju

Na prisojnih pobočjih se čez dan poveča verjetnost za spontano proženje plazov mokrega snega. Na strmih travnatih pobočjih se lahko pojavijo tudi zdrsni plazovi. Manjša nevarnost je v sredogorju, kjer je snega precej manj.

Od ponedeljka naprej je v gorah prevladovalo jasno in suho vreme. Sprva je bilo hladno, sedaj pa se je že precej segrelo. Snežna odeja je v senčnih legah ostala rahla, zlasti v visokogorju, kjer je v preteklem poslabšanju samo snežilo. V snežni odeji je potekalo sreženje. V sredogorju je snežna odeja izraziteje skorjasta. Snežna odeja je zjutraj pomrznjena, čez dan pa se pod vplivom sonca ojuži. Krepi se skorja. Predvsem v visokogorju so številne klože, zameti in opasti. Višina snežne odeje izrazito narašča z nadmorsko višino. V visokogorju so v stari snežni podlagi predvsem na severnih straneh globoko pod novim snegom še vedno prisotne šibke plasti.

Danes popoldne bo jasno. Pihal bo večinoma šibak veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 metrih okoli 0 stopinj Celzija. V petek bo sprva jasno, popoldne se bo od zahoda oblačilo, a bo baza oblačnosti večinoma nad vrhovi. Pihal bo šibak veter zahodnih smeri.

V soboto bo oblačno in megleno, na območju Julijcev se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in razširile na večji del ostalih gora. Meja sneženja bo sprva na okoli 1500 metrih, do večera pa se bo že dvignila do okoli 1800 metrov. Pihal bo zmeren, v visokogorju lahko tudi močan jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih okoli -2 stopinji Celzija. V nedeljo se bodo padavine okrepile. Meja sneženja bo na okoli 2000 metrih ali pa še višje. Pihal bo zmeren do močan južni do jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 5, na 2500 metrih okoli -2 stopinji Celzija.

Danes in jutri se snežne in plazovne razmere ne bodo dosti spreminjale. Večja previdnost bo potrebna na prisojnih pobočjih, v visokogorju pa tudi zaradi napihanega snega. V soboto in zlasti nedeljo je pričakovano poslabšanje razmer. Ob odjugi se bodo prožili tudi večji snežni plazovi. Skupno lahko v visokogorju Julijskih Alp, nad okoli 2200 metri, zapade tudi več kot 50 centimetrov snega.