Prenos v živo - izjava za medije državnega sekretarja Juvana in glavne inšpektorice inšpektorata za delo Čoh Kragolnik

Ljubljana, 20. marca - V video servisu STA bo danes ob 14.30 dostopen prenos v živo iz izjave državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dana Juvana in glavne inšpektorice Inšpektorata RS za delo Katje Čoh Kragolnik glede razkritja delovnih in bivanjskih razmer filipinskih delavcev.