Ljubljana, 20. marca - SDS je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, je na današnji novinarski konferenci sporočil poslanec Zvone Černač. Do srede, ko so aktivno zbirali podpise, so jih zbrali več kot 47.000, v DZ jih bodo vložili v prihodnjih dneh, je napovedal.