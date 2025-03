Inštitut 8. marec opozoril na sporne določbe kazenskega zakonika

Ljubljana, 20. marca - V Inštitutu 8. marec so na novinarski konferenci opozorili na sporne določbe kazenskega zakonika. Nepojmljivo je, da so dva spolna napadalca, na prvi stopnji obsojena na leto dni zapora, obsodili le na pogojno kazen, ker zakonik za kaznivi dejanji posilstvo in spolno nasilje določa strožjo kazen v primeru, ko ju stori več oseb, ne dve.