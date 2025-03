Prihodnje leto naj bi zaživel športni karierni center

Ljubljana, 20. marca - V Sloveniji bo prihodnje leto zaživel nacionalni karierni center športnikov, s katerim želijo izboljšati socialno varnost s krepitvijo podpore med in po aktivnih tekmovalnih karierah. Za celotno podporo bo športnikom letno namenjeno 6,4 milijona evrov, so povedali na novinarski konferenci na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ).