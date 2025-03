Izrael prepovedal promet po glavni cesti med severom in jugom Gaze

Gaza, 20. marca - Izraelska vojska je danes ob nadaljevanju smrtonosnih napadov prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug Gaze. Prepoved sledi napovedi vojske o obnovi kopenskih operacij z namenom vnovične zasedbe t. i. koridorja Necarim, ki je do umika izraelskih sil ob uveljavitvi prekinitve ognja enklavo razdvajal na severni in južni del.