Aleks Vlah naslednje štiri sezone za Kielce

Kielce, 20. marca - Slovenski rokometni as Aleks Vlah bo v naslednjih štirih sezonah nosil dres Kielc, je poljski klub v sredo sporočil na družbenih omrežjih in spletni strani. Vlah bo do konca sezone igral za danski Aalborg, nato pa bo oblekel rumeni dres poljskega velikana, za katerega brani tudi njegov rojak Klemen Ferlin.