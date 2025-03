Noam Juran na Fabuli: Spolna razmerja so ključna za razumevanje kapitalizma

Ljubljana, 20. marca - Festival Fabula je v sredo zvečer v Ljubljani gostil izraelskega filozofa in teoretika kapitalizma Noama Jurana. Med pogovorom se je dotaknil vprašanj ekonomije ljubezni, luksuznih izdelkov in prostitucije, zaključek dogodka pa je zaznamovala polemika glede Gaze in manka vprašanj o povezavi med kolonializmom, genocidom in kapitalizmom.