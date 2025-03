Kulturni bazar o kulturno-umetniški vzgoji v digitalni dobi

Ljubljana, 20. marca - V Cankarjevem domu (CD) danes poteka 17. Kulturni bazar, ki je letos osredinjen na kulturno-umetniško vzgojo v digitalni dobi. Slavnostno govorci, generalni direktor CD Jure Novak, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in ministrica za kulturo Asta Vrečko so poudarili prav njen pomen za današnjo družbo.