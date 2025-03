Ruski napadi na vzhodu Ukrajine terjali dve smrtni žrtvi

Kijev/Moskva, 20. marca - V ruskem bombardiranju ukrajinskih regij Sumi in Harkov sta bili ponoči ubiti dve osebi, več pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Ruske sile so izvedle tudi nove napade z droni, zračna obramba pa jih je po navedbah Kijeva 75 sestrelila. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o ranjenih in škodi na infrastrukturi.