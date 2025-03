Društvo Tačke pomagačke izdalo priročnik za premagovanje strahu pred psi

Ljubljana, 20. marca - V Društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke so izdali priročnik za premagovanje strahu pred psi Od strahu do prijateljstva. Priročnik združuje strokovne pristope, praktične vaje in izkušnje terapevtskih parov ter ponuja rešitve za odpravo strahu. Pripravili so tudi program za premagovanje strahu, ki ga bodo začeli izvajati letos.