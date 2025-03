Dnevnik: V Dijaški dom Ivana Cankarja namestili požarni alarm

Ljubljana, 20. marca - V dijaškem domu Ivana Cankarja so po januarskem požaru, v katerem je bilo poškodovanih 11 dijakov, namestili požarni alarm v največji stavbi B, kjer se je požar tudi zgodil. Po besedah ravnatelja Šemsa Mujanovića so na pristojno ministrstvo poslali zahtevek, kjer so jim obljubili kritje namestitve alarma v vrednosti 11.000 evrov, piše Dnevnik.