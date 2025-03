Trgovci pozivajo k ukrepom za razbremenitev gospodarstva

Ljubljana, 20. marca - Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije so na sredini seji spričo skrbi glede gospodarskih razmer in trgovinskih napetosti v svetu poudarili, da bi bi morale biti trenutno v politiki in javnosti v ospredju razprave o tem, kako gospodarstvo razbremeniti in okrepiti njegovo konkurenčnost. Na kakršnekoli nove obremenitve ne pristajajo.