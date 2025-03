Za sklep FDF film o okupaciji Reke v 20. letih prejšnjega stoletja

Ljubljana, 20. marca - Za sklep FDF so v sredo v Cankarjevem domu prikazali Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića. Film, ki je nastajal deset let, sega od arhivskih posnetkov do insceniranih delov. Režiser je film, ki so ga podpisale Hrvaška, Italija in Slovenija, posnel, ker je želel vedeti več o okupaciji, ki jo je leta 1919 izvedel pesnik Gabriele D'Annunzio.