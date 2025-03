Vreme: Danes bo prevladovalo jasno vreme

Ljubljana, 20. marca - Danes bo jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na jugovzhodu do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo dopoldne še večinoma jasno, popoldne se bo v zahodni in osrednji Sloveniji postopno zmerno pooblačilo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu. Na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. V nedeljo bo večinoma oblačno in deževno, v vzhodnih krajih bo padavin malo. Oba dneva bo pihal veter južnih smeri, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem in jugovzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Z zahodnikom k nam doteka toplejši in še vedno suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v Furlaniji-Julijski krajini. Čez dan bo predvsem v notranjosti zapihal jugozahodnik. Topleje bo. V petek bo sprva večinoma jasno, sredi dneva se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan bo znova zapihal jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden, v petek popoldne bodo imeli občutljivi ljudje že manjše vremensko pogojene težave.