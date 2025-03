Zavod Jutro toži kočevsko občino zaradi prekinitve koncesije

Kočevje, 20. marca - Zavod Jutro na sodišču izpodbija odločitev kočevske občine o prekinitvi koncesije za izvajanje oskrbe na domu. S tem želi "pravno zaščititi obstoječe koncesijsko razmerje", sklenjeno do leta 2028, in "preprečiti neutemeljene posege v njegovo delovanje", je sporočil direktor zavoda Gregor Levič. Na občini so prepričani, da ravnajo zakonito.