V Turčiji po aretaciji župana Istanbula izbruhnili protesti

Istanbul, 20. marca - V Turčiji so po aretaciji župana Istanbula Ekrema Imamogluja v sredo zvečer izbruhnili protesti. Več tisoč ljudi je zlasti v Istanbulu zahtevalo odstop predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in mu očitalo, da se želi z aretacijo znebiti največjega političnega tekmeca. Ob robu protestov so izbruhnili tudi izgredi, poročajo tuje tiskovne agencije.