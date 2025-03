Na območju Šiške policisti prijeli osebo, ki je ogrožala svojo varnost

Ljubljana, 20. marca - Policisti so v postopku v ljubljanski Šiški v sredo zvečer prijeli osebo, ki je ogrožala svojo varnost, zaradi česar so se v aktivnost vključili tudi pogajalec in specialna enota policije. Po prvih podatkih je bila oseba lažje poškodovana po stiku z električno napeljavo v stanovanju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.