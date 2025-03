Papež Frančišek odslej brez kisikove maske

Rim/Vatikan, 19. marca - Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je nekoliko izboljšalo in odslej med drugim ne bo več potreboval kisikove maske, sporočila iz Vatikana povzemajo tuje tiskovne agencije. Ob tem so sicer opozorili, da papež še ni ozdravel, čeprav je njegova pljučnica "pod nadzorom", in da bo do nadaljnjega ostal v bolnišnici.