Izidi smučarskega teka v Tallinnu

* Izidi, smučarski tek, sprint, prosto: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:22,92 2. Jules Chappaz (Fra) + 0,18 . Harald Oestberg Amundsen (Nor) 0,18 4. Federico Pellegrino (Ita) 0,60 5. Edvin Anger (Šve) 1,58 6. Erik Valnes (Nor) 23,54 ... - izpadli v kvalifikacijah: 37. Miha Šimenc (Slo) 52. Vili Črv (Slo) 57. Nejc Štern (Slo) 69. Anže Gros (Slo) - svetovni pokal, skupno (29/31): 1. Johannes Hoefslot Klaebo (Nor) 1928 2. Edvin Anger (Šve) 1599 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1439 4. Erik Valnes (Nor) 1371 5. Federico Pellegrino (Ita) 1360 6. Hugo Lapalus (Fra) 1324 ... 74. Miha Šimenc (Slo) 220 100. Nejc Štern (Slo) 127 123. Vili Črv (Slo) 78 144. Miha Ličef (Slo) 37 ... - ženske: 1. Nadine Fähndrich (Švi) 2:42,37 2. Maja Dahlqvist (Šve) + 0,98 3. Julia Kern (ZDA) 1,30 4. Gina del Rio (And) 4,19 5. Coletta Rydzek (Nem) 8,42 6. Jasmi Joensuu (Fin) 10,42 ... - izpadla v kvalifikacijah: 44. Anja Mandeljc (Slo) - ni startala Eva Urevc (Slo) - svetovni pokal, skupno (29/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 2071 točk 2. Victoria Carl (Nem) 1659 3. Kerttu Niskanen (Fin) 1529 4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1515 5. Therese Johaug (Nor) 1245 6. Heidi Weng (Nor) 1240 ... 45. Anja Mandeljc (Slo) 369 78. Eva Urevc (Slo) 132 ...