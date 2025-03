V Turčiji in Evropi kritični do aretacije župana Istanbula

Istanbul, 19. marca - Politični zavezniki istanbulskega župana in priljubljenega turškega opozicijskega politika Ekrema Imamogluja, ki ga je danes pridržala turška policija, so njegovo aretacijo označili za poskus državnega udara. Potezo turških oblasti so med drugim obsodili v Nemčiji, kot zaskrbljujočo jo je označila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.