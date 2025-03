V okviru nadaljevanja prenove od petka zaprt del Linhartove ceste v Ljubljani

Ljubljana, 19. marca - Zaradi nadaljevanje temeljite rekonstrukcije Linhartove ceste v Ljubljani bo od petka do predvidoma 25. aprila ta ljubljanska prometnica za ves promet zaprta na odseku od Stolpniške ulice do uvoza v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča. Dostop do te zdravstvene ustanove bo mogoč iz krožišča Žale.