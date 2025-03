Dolgoletna socialna delavka ginekološke klinike za domnevne kraje otrok prej ni slišala

Ljubljana, 19. marca - Komisija DZ, ki preiskuje primere domnevno ukradenih otrok v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991, je na današnji seji zaslišala Maco Maček, ki je več kot 30 let vodila socialno službo ginekološke klinike v Ljubljani. Opisala je svoje delo in zatrdila, da za te primere v bivši Jugoslaviji nikoli ni slišala. O tem je izvedela iz medijev.