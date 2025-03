Trump se po Putinu prek telefona pogovarja še z Zelenskim

Kijev/Washington, 19. marca - Predsednika Ukrajine in ZDA, Volodimir Zelenski in Donald Trump se pogovarjata po telefonu, so danes sporočili iz ukrajinskega predsedstva. Njun pogovor sledi torkovem dialogu Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki je prinesel le delno začasno prekinitev ognja v Ukrajini.