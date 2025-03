Na Ljubljanski borzi za skoraj sedem milijonov evrov poslov

Ljubljana, 19. marca - Borzni posredniki so na Ljubljanski borzi danes sklenili za skoraj sedem milijonov evrov poslov, od tega dobrih pet milijon evrov z delnicami Krke, tudi na račun več kot štirimilijonskega svežnja. Delnice NLB, ki so se pocenile za dva odstotka, so dodale 1,5 milijona evrov. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je ob tem nazadoval za 0,32 odstotka.