Bruselj Applu naložil izboljšanje združljivosti mobilnikov s konkurenčnimi napravami

Bruselj, 19. marca - Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple danes naložila izboljšanje združljivosti njegovih pametnih mobilnikov s konkurenčnimi napravami, kot so slušalke in pametne ure. S tem želijo izboljšati ponudbo za potrošnike, so pojasnili. Olajšati želijo tudi dostop razvijalcev programske opreme do Applovih naprav.