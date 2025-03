Civilna iniciativa za takojšnjo ustavitev postopkov za vetrnice na območju Rogatca in Žetal

Rogatec/Žetale, 19. marca - Civilna iniciativa, ki nasprotuje načrtom Dravskih elektrarn Maribor (DEM) za gradnjo vetrnih elektrarn na območju občin Rogatec in Žetale, zahteva takojšnji sestanek s pristojnimi župani in občinskimi sveti. Od države zahteva, da zaradi ohranitve neokrnjene narave takoj ustavi vse postopke, povezane z umeščanjem vetrnih elektrarn na to območje.