V Turčiji in Evropi kritični do aretacije župana Istanbula

Istanbul, 19. marca - Politični zavezniki istanbulskega župana in priljubljenega turškega opozicijskega politika Ekrema Imamogluja, ki ga je danes pridržala turška policija, so njegovo aretacijo označili za poskus državnega udara. Potezo turških oblasti je obsodilo tudi nemško zunanje ministrstvo in več županov evropskih prestolnic.