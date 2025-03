Mariborski baletniki gostujejo na festivalu v Taškentu

Maribor, 19. marca - Baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor drevi in v četrtek gostuje na mednarodnem festivalu opere in baleta v uzbekistanskem Taškentu. Kot so sporočili iz gledališča, se bodo predstavili z nedavno premierno uprizorjenim baletnim večerom Cluster, ki združuje štiri koreografske miniature umetniškega vodje Edwarda Cluga.