Posvet: Za odpornost države pomembna prehranska samooskrba in trden zdravstveni sistem

Brdo pri Kranju, 19. marca - Za odpornost države na krize je pomembno tudi zagotavljanje dobre organizacije javnega zdravstvenega sistema in prehranske samooskrbe z zaščito kmetijskih zemljišč, so poudarili sodelujoči na panelu o prehranski varnosti in zdravju, ki je potekal v okviru današnjega posveta o krepitvi odpornosti na Brdu pri Kranju.