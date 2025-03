Začela se je kampanja vnosa zbirnih vlog v kmetijstvu

Ljubljana, 19. marca - Danes se je začela kampanja vnosa zbirnih vlog v kmetijstvu za leto 2025. Rok za oddajo vlog, ki tudi letos poteka elektronsko, je 6. junij. Med izjemami so zahtevki za dobrobit živali za drobnico, za katere je treba vloge oddati najpozneje 5. maja. Med letošnjimi novostmi so spremenjena pravila pogojenosti in nekaj novih podpor.