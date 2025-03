V letu 2023 se je rodilo najmanj otrok doslej, matere ob rojstvu prvega otroka povprečno stare 29,7 leta

Ljubljana, 23. marca - Ženske v Sloveniji so najmanj otrok doslej rodile leta 2023, in sicer nekaj manj kot 17.000. Matere so bile ob rojstvu prvega otroka povprečno stare 29,7 leta in ob rojstvu vseh otrok 31,1 leta. Stopnja delovne aktivnosti med materami z dvema otrokoma ali več pa je bila med najvišjimi v EU, je statistični urad navedel pred materinskim dnevom.