V akciji za večjo uporabo varnostnih pasov policisti ugotovili 1360 kršitev

Ljubljana, 19. marca - Policisti so v preventivni akciji za večjo uporabo varnostnih pasov, ki je potekala prejšnji teden, ugotovili 1360 kršitev. Največ kršitev neuporabe pasu, kar 1051, so ugotovili pri odraslih osebah na sprednjih sedežih, na zadnjih sedežih pa pri 134, so sporočili z Generalne policijske uprave. Varnostni pas lahko reši življenje, še opozarjajo.