Jeseniška občina v novi sodni bitki za letovišče Pinea

Jesenice, 19. marca - Mesto Novigrad je prejšnji mesec vložilo novo tožbo proti Občini Jesenice za otroško letovišče Pinea, v katerem vsako leto letujejo otroci in mladi iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Na jeseniški občini so se pred tem nadejali, da bo zadeva po decembrski razsodbi, po kateri je letovišče ostalo v rokah občine, zaključena.