Kremelj: Kijev nasprotuje prizadevanjem Rusije in ZDA za končanje konflikta

Moskva, 19. marca - Ukrajina s poskusi napadov na rusko energetsko infrastrukturo nasprotuje prizadevanjem Rusije in ZDA za končanje konflikta, so danes zatrdili v Kremlju, potem ko sta se ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Donald Trump v torek po telefonu dogovorila o 30-dnevni prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo.