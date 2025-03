Predlog sprememb zakona o javnih zbiranjih v javni obravnavi

Ljubljana, 19. marca - Predlog sprememb zakona o javnih zbiranjih, ki so ga pripravili na ministrstvu za notranje zadeve, je v javni obravnavi. Njegov glavni cilj so dodatni ukrepi za zagotavljanje reda na javnih prireditvah, tudi športnih, in varnost obiskovalcev. Ključna novost je, da bodo morali reditelji izpolnjevati dodatne pogoje, kot je nekaznovanost.