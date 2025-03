V ospredju Tedna restavracij gostoljubje in lokalno

Ljubljana, 19. marca - Konec tedna se začenja spomladanski Teden restavracij, v katerem bo sodelovalo rekordnih 117 restavracij. Tokratni poudarek je na gostoljubju, kjer so gostinci prav tako lahko izvirni, in lokalnih proizvodih. Gostinci so namreč tudi tokrat spodbujeni, da v svojih kreacijah uporabijo in označijo proizvode iz sheme Izbrana kakovost Slovenije.