GZS opozarja na nujnost energetske, prehranske in kibernetske varnosti

Ljubljana, 19. marca - Obrambna, energetska, prehranska, kibernetska in surovinsko-materialna varnost so ključni stebri suverenosti države, so ob današnjem nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti Slovenije poudarili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Kot so spomnili, so na nujnost odzivanja na te izzive opozorili že na novembrskem vrhu gospodarstva.