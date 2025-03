Na posvetu o pomembnosti odporne prometne in energetske infrastrukture

Brdo pri Kranju, 19. marca - Sogovorniki so na panelu Infrastruktura in energetika izpostavili pomembnost vzpostavitve odporne prometne in energetske infrastrukture. "Pomembno je, da je infrastruktura narejena tako, da je odporna na šoke. Zato tudi kakšna stvar traja dlje, kot bi si ljudje želeli," je dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.