V EU in območju z evrom ob koncu leta rast stroškov dela

Luxembourg, 19. marca - Stroški dela na opravljeno delovno uro v državah z evrom so bili v zadnjem lanskem četrtletju za 3,7 odstotka višji kot pred letom dni, v celotni EU pa so medletno narasli za 4,3 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji so statistiki zabeležili sedemodstotno rast.