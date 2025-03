Slovenski uporabniki mobilne telefonije v zadnjem lanskem četrtletju potovali v 170 držav

Ljubljana, 19. marca - Slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije so v zadnjem lanskem četrtletju kot večdnevni ali enodnevni obiskovalci in tranzitni potniki potovali v najmanj 170 držav. Kot večdnevni obiskovalci oz. turisti so v tujini preživeli skoraj 10 milijonov dni, so sporočili iz statističnega urada.