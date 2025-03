Objavljen razpis za direktorja Kemijskega inštituta

Ljubljana, 19. marca - Časnik Delo je objavil razpis za direktorja Kemijskega inštituta. Kandidati morajo imeti zaključen študij tretje stopnje, izkušnje pri zahtevnejših vodstvenih nalogah in sposobnost organiziranja in vodenja znanstvenoraziskovalnega dela. Prijavi morajo predložiti program dela in razvoja inštituta v petletnem mandatu. Rok za prijavo je 31. marec.